I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato per tentato omicidio aggravato due giovani – un 18enne di Castellarano e un 21enne di Sassuolo – accusati del pestaggio di un 19enne modenese.

I fatti risalgono alla notte del 9 ottobre, quando fuori dalla discoteca Rockville di Castellarano il 19enne – poi finito in coma – è stato colpito con un pugno e un sasso alla testa e poi preso a calci, una volta in terra. Le sue condizioni in seguito sono leggermente migliorate.

Le dinamiche dell’accaduto sono state ricostruite grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e a un video fornito da una persona presente sul posto. Quanto emerso, anche attraverso la testimonianza del fratello della vittima, è che il giovane era stato aggredito davanti al locale.

Il 19enne avrebbe avuto un diverbio, poco prima, dentro la discoteca, con il 21enne indagato e la lite si sarebbe poi spostata nel parcheggio. Colpito prima da un pugno poi al volto dal sasso – che non è stato trovato durante i sopralluoghi –, il modenese è stato portato in ospedale a Baggiovara (Modena) per un’operazione d'urgenza.

(Unioneonline/v.f.)

