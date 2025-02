Ha salvato le figlie di 12 e 8 anni. Poi ha aiutato l’anziano padre a portare all’esterno la madre. E dopo è tornato all’interno dell’abitazione in fiamme, forse nel tentativo di domare il rogo. Ma non è più uscito.

È morto così Salvatore Benfari, 47 anni. Il dramma si è consumato nel pomeriggio in una casa di via Roma a Caltabellotta, in provincia di Agrigento.

Nella casa è divampato un violento incendio. Benfari era in cantina con il padre e, accortosi della situazione, è accorso a mettere in salvo le piccole. In quei momenti concitati il padre ha pensato alla propria moglie, rimasta gravemente ustionata ma viva.

Il quarantasettenne è rientrato nell'abitazione per cercare di fronteggiare l'incendio ma è rimasto bloccato all’interno, morendo carbonizzato.

(Unioneonline/E.Fr.)

