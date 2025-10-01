Un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina è precipitato questa mattina all'interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia.

L'aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari. Uno dei piloti era il colonnello Simone Mettini, 48 anni, l'altro era l’allievo Lorenzo Nucheli.

Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell'area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.

IL CORDOGLIO – «Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la notizia della tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane Allievo Lorenzo Nucheli, caduti in servizio questa mattina a seguito di un incidente aereo nei pressi di Sabaudia. In questo momento di immensa tristezza, a nome mio personale, come ministro e come padre, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie, ai loro cari e a tutta la comunità dell'Aeronautica Militare. Ho manifestato la mia vicinanza al Capo di Stato Maggiore dell'Arma Azzurra, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto intorno ai familiari, condividendo il dolore e il ricordo di due vite dedicate al servizio del Paese. Cieli blu, Simone e Lorenzo». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

