Rutte: «500 aerei Usa sono decollati da basi in Italia per supportare la missione Epic Fury»Il segretario generale della Nato in un’intervista a Fox News: «Dall'Europa tra 4mila e 5mila missioni di volo»
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Il segretario generale della Nato Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare Usa contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione.
«Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione. Quindi si tratta di un numero enorme».
«Se si guarda a tutta l'Europa, si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo», ha affermato Rutte, aggiungendo che «un Paese come la Romania, nella sua capitale Bucarest ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l'aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Quindi tutto questo sta accadendo».
(Unioneonline)