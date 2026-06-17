l’ultimo saluto
17 giugno 2026 alle 13:13aggiornato il 17 giugno 2026 alle 13:15
Ruini, i funerali in San Pietro: la funzione sarà celebrata da Papa LeoneGiovedì pomeriggio l’addio al cardinale emiliano morto all’età di 95 anni
Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani, giovedì 18 giugno, alle 16.30 all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro.
Ruini, originario di Sassuolo, presidente della Cei e vicario di Roma dal 1991 al 2008, è morto ieri all’età di 95 anni. Da maggio in condizioni critiche, aveva deciso di restare a casa dove medici e infermieri lo assistevano anche con l'ossigeno.
(Unioneonline)
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