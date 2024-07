«Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada».

Questo il racconto di alcuni abitanti testimoni del vasto incendio che ha colpito la zona di Monte Mario, a Roma, minacciando le case.

Diverse palazzine sono state evacuate, compresa la sede Rai di via Teulada. Sospesa per l’emergenza anche la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1.

«Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare», ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, postando un video delle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto.

