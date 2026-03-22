Tre edifici sono crollati in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco.

Dalle prime informazioni, sembra che la deflagrazione abbia interessato tre villette e sarebbe stata innescata da una bombola del gas.

Al momento si registrano due feriti gravi e una settantina di persone in strada.

Sul posto ingente spiegamento di forze dell'ordine. Dalla sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco fanno sapere di essere intervenuti con diverse squadre dell'Eur, di Ostia e della Pisana, il nucleo Gos, il nucleo Cinofilo e il Crrc.

L'esplosione ha distrutto tutte le pareti delle tre strutture coinvolte e i detriti hanno danneggiato anche delle autovetture parcheggiate in strada.

- Notizia in aggiornamento –

(Unioneonline)

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