Roma, crolla un casale al Parco degli Acquedotti: due mortiLe vittime sono un uomo e una donna: ancora da chiarire le cause del cedimento
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Tragedia questa mattina nel Parco degli Acquedotti a Roma, dove il solaio di un casale abbandonato è crollato all’altezza di via delle Capannelle causando due morti.
Ritrovati dai vigili del fuoco sotto le macerie i corpi senza vita di un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accertare se ci siano eventuali altre persone coinvolte.
L'edificio veniva utilizzato come riparo dai senza fissa dimora, sarebbero ancora da chiarire le cause del crollo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Al lavoro anche le unità cinofile e le unità di ricerca specializzate per la ricerca tra le macerie.
(Unioneonline/n.s.)