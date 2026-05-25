Nascerà a Palermo, il prossimo 1 giugno, la prima 'Gay street' della città che è anche la prima in Sicilia. Si troverà in uno dei quartieri più rappresentativi e storici del capoluogo: la Vucciria, in un tratto di via Argenteria e sarà esposto uno striscione all'entrata della strada su cui è scritto in inglese: "Welcome in the Gay street Palermo!".

I fondatori sono il Bunker club di Palermo, l'European gay network di Barcellona, Canal G onlus Italia, lo Stop omofobia center di Palermo, con il contributo e la collaborazione di tutte le attività di via Argenteria che fanno parte della Gay street di Palermo.

Nella strada si troveranno una serie di attività gay friendly o esclusivamente rivolte al mondo gay. La storica rivendita di frutta di Ignazio 'lu Bruccularu', uno dei simboli della Vucciria, presente nello stesso punto da oltre 70 anni, proporrà la frutta con il bollino gay, come contributo personale alla nascente Gay street. Poi ci sarà il negozio vintage The Queen di Ursula, dove trans e gender potranno realizzare i loro stravaganti outfit. C'è anche un'agenzia di viaggi la Epic Sicily, con escursioni create appositamente per la comunita' Lgbtq+, il laboratorio creativo di abiti Rogato Bags.

Nella strada ci saranno anche i Librai della Vucciria, una paninoteca che proporrà la Gay street food, la galleria d'arte Alkemie, due classiche trattorie tipiche Palermitane e tante altre piccole attività che sono in procinto di aprire. La Gay street di Palermo sarà gemellata con l'omologa di Barcellona ed ha anche un sito web ufficiale www.gaystreetpalermo.it dove sarà possibile conoscere tutti gli eventi e le iniziative che verranno realizzate dall'1 giugno in poi.

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