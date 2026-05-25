Ebola, due casi sospetti in Italia: attivati i protocolliSintomi compatibili per due cooperanti rientrati dall’Uganda e ricoverati al Sacco di Milano
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Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano.
A rendere nota la situazione è Serena Arrighi, sindaca di Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco.
A mostrare sintomi riconducibili alla malattia due cooperanti, un uomo di trent’anni e una donna di 33, atterrati all’alba a Malpensa con un volo da Addis Abeba, la capitale dell’Etiopia: entrambi presentano febbre alta e vomito, oltre a nausea, brividi e confusione mentale.
I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
(Unioneonline)