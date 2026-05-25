Elezioni comunali, urne chiuse: i primi exit poll nelle principali città al votoDe Luca in vantaggio a Salerno, Cannizzaro a Reggio Calabria
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In base ai primi exit poll diffusi dalla Rai e realizzati con Opinio, a Venezia il candidato sindaco di centro destra Simone Venturini è in vantaggio su quello del centro sinistra -'campo largo' Andrea Martella. Al primo viene assegnata una forbice tra il 47 e il 51% al secondo tra il 40 e il 44%.
Le altre maggiori città chiamate al voto, sempre secondo Rai-Opinio, vedono: Salerno con De Luca (centrosinistra) tra il 56 e il 60%, Marenghi (centrodestra) tra il 14 e il 18%, a Reggio Calabria Cannizzaro (centrodestra) tra 64-68%, Battaglia (centrosinistra) 21-25%, a Prato centro sinistra in vantaggio con Biffoni 49,5%-53,5%, a Messina Basile 'Sud chiama Nord' 51-55%, Arezzo vede Comanducci (centrodestra) tra 41,5-45,5%.