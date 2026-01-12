la data
Riforma della giustizia: per il referendum si vota il 22 e 23 marzoLa decisione del Consiglio dei Ministri. Nelle stesse date anche le elezioni suppletive
Si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, confermando la data che aveva ipotizzato nei giorni scorsi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Nella stessa data le urne saranno aperte anche per elezioni suppletive per eleggere i deputati o senatori dei collegi uninominali rimasti vacanti.
