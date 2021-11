Seicento finanzieri del Comando provinciale di Cagliari e del Servizio centrale investigativo criminalità organizzata sono impegnati in un’imponente operazione in corso in varie regioni italiane con arresti e perquisizioni.

Nel mirino dell’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un'associazione per delinquere di matrice nigeriana finalizzata al riciclaggio internazionale di capitali illeciti.

Tra i reati contestati l'esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contro la libertà individuale e di sfruttamento della prostituzione, con l'aggravante della transnazionalità.

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata