Una sorta di “bonus temperatura”, mentre a livello nazionale ci si interroga sulla possibilità di lavorare con il caldo torrido di questi giorni e fioccano le ordinanze regionale per vietare i lavori più faticosi nelle ore più calde.

Glovo ha introdotto per i rider bonus economici legati alle temperature, che salgono con l’aumentare del caldo. A segnalarlo è la Nidil Cgil, dicendo che ai rider è arrivata una comunicazione in tal senso.

I bonus sono del 2% tra i 32 e i 36 gradi, del 4% tra i 36 e i 40, dell'8% per temperature superiori ai 40 gradi.

Non è d’accordo il sindacato, perché il messaggio implicito di tale bonus è il fatto di «trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico». Il sindacato ha scritto a Glovo sottolineando che «nessun compenso può giustificare il lavoro in condizioni di rischio estremo».

© Riproduzione riservata