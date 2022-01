I casi di Covid-19 in Itala "aumenteranno moltissimo spinti da due varianti in contemporanea, la Delta e la Omicron, e questo genererà una fortissima pressione sui sistemi sanitari". Ne è convinto il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che ha parlato nel corso della trasmissione 'Controcorrente' di Rete 4.

"Il virus mi preoccupa perché sta circolando, diversamente da quanto accade in altri Paesi, in due varianti: la Delta, che è contagiosa e molto più grave dal punto di vista clinico, e la Omicron, che è molto più contagiosa e si diffonde con grandissima velocità”, le sue parole. “Per cui - ha aggiunto - è necessario anticipare il virus e certamente le misure che sono state varate non anticipano il virus".

Ricciardi condivide le preoccupazioni sulla riapertura delle scuole (“La situazione al momento non è tale da consentire la riapertura in tranquillità”) e i dubbi sulle sanzioni per gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale (“Non sono gravi, dovrebbero essere più alte, così non esercitano l’azione deterrente”).

E qui cita l’Austria, dove “si parte da una base di 600 euro e se il soggetto non risolve la propria situazione si arriva a 3.600 euro, la sanzione non deve essere una tantum ma deve essere ripetuta fino a quando non si è sanala propria condizione”. In Grecia invece la sanzione è di 100 euro al mese finché il soggetto non si vaccina: “Questi sono due esempi da seguire”.

