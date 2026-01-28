Referendum Giustizia: il Tar respinge il ricorso sulla data del votoPer i giudici legittima la decisione del governo di aprire i seggi il 22 e 23 marzo
Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi.
Secondo i giudici, il ricorso sulla data del referendum sulla giustizia è "infondato" in quanto c'è già una richiesta legittimamente depositata che consente di votare nei "tempi certi" previsti dalla legge.
Dunque l’istanza del comitato promotore per la raccolta di firme popolari non può essere accolta. Per il Tar, infatti, "la disciplina applicabile è principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale (...) sia sottoposta, in tempi certi, all'approvazione da parte della volontà popolare, a prescindere da quale tra i soggetti (...) abbia avanzato per primo la richiesta di referendum".
(Unioneonline)