Furto a Savigliano (Cuneo): 45enne arrestato a VillaputzuI fatti risalgono al 2015. L’uomo, piemontese ma residente in paese, è stato trasferito al carcere di Uta
I carabinieri della Stazione di Villaputzu hanno arrestato un 45enne disoccupato, nato in Piemonte ma domiciliato di fatto nel paese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 22 maggio 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo era destinatario di un provvedimento definitivo che dispone l’espiazione di una pena pari a quattro mesi e dodici giorni per un furto commesso nel dicembre 2015 nel territorio di Savigliano.
I carabinieri di Villautzu hanno rintracciato l'uomo è lo hanno accompagnato in caserma per poi trasferirlo al carcere di Uta.