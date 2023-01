Resta ricoverata in gravi condizioni la turista israeliana di 24 anni accoltellata alla Stazione di Roma Termini. La prognosi è riservata, ma le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Ad aggredirla è stato uno sconosciuto, che l’ha avvicinata mentre stava acquistando un biglietto presso una delle macchinette automatiche.

Le immagini delle telecamere mostrano l’uomo, vestito di nero, con cappuccio sul capo e in mano un sacchetto azzurro, che la raggiunge l’accoltella due volte e poi si dilegua, riponendo l’arma nel sacchetto.

Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo e di capire quale sia stato il movente dell’aggressione.

Potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina, ma non è escluso il gesto di uno squilibrato.

