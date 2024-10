Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte in Corso Umberto a Napoli.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato.

La sparatoria è avvenuta nella notte, intorno alle 2, in via Cermenliello al Mercato, all’angolo con Corso Umberto I. Sul posto la polizia e un’ambulanza del 118, che non ha potuto fare nulla per la giovane vittima, un incensurato. Altri due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale.

Ancora da chiarire l’origine della sparatoria, per ricostruire la dinamica saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

