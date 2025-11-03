Quindicenne invalido seviziato da una baby gang: torturato e gettato nel fiumeAttirato con un pretesto da un compagno di scuola, è stato tenuto in ostaggio per ore dalla sera del 31 ottobre fino alle 13 del giorno successivo
Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, facendogli dei tagli sulla palpebra, poi costretto a immergersi nel fiume, infine lasciato libero davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino.
A raccontare quanto accaduto al proprio figlio è una mamma, con un post sui social su un gruppo cittadino, quello di Moncalieri, nel Torinese.
I fatti risalirebbero alla notte di Halloween e la donna parla di due ragazzi e una ragazza, di 15 e 16 anni, che avrebbero ingannato suo figlio. La vicenda si è consumata in un'area isolata lungo la Dora, poco distante dal centro abitato. Secondo le prime informazioni, la baby gang avrebbe attirato il ragazzo, che doveva andare a dormire dal nonno, con un pretesto per poi aggredirlo e costringerlo a subire umiliazioni fisiche e psicologiche.
Il quindicenne sarebbe stato convinto da un compagno di scuola a non andare a casa del nonno la sera del 31 ottobre e a seguirlo in un appartamento dove non c’erano adulti assieme a un ragazzo e una ragazza. Gli hanno tolto il telefono, hanno bloccato i numeri dei genitori e hanno iniziato a torturarlo.
I carabinieri stanno verificando l'accaduto, si indaga per sequestro di persona e lesioni aggravate. «Questi mostri - scrive la mamma sui social - gli hanno spento una sigaretta sulla caviglia oltretutto. Non contenti l'hanno portato nel fiume e non soddisfatti l'hanno fatto mettere sotto una fontanella con il getto sulla schiena».
I ragazzi, coetanei, l'avrebbero poi ancora torturato, infine lasciato libero ieri intorno all'ora di pranzo, restituendogli il cellulare. La donna spiega: «Io sapevo che era a dormire dal nonno e che non è mai arrivato noi l'abbiamo scoperto il mattino. Io ringrazio Dio che mio figlio è vivo, voglio solo giustizia», conclude la donna.
Le sevizie sono durate ore, gli hanno anche sputato addosso, lo hanno deriso e umiliato approfittando della sua situazione di fragilità: «Quando l’ho visto è stato uno choc», ha raccontato la madre.
(Unioneonline)