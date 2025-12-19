La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto.

Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la "famiglia nel bosco” la situazione resta, quindi, quella disposta dall'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso, ormai un mese fa.

Niente Natale nella casa in comodato di Palmoli: sarà sempre Nathan, se il Tribunale lo consentirà, a trascorrere le festività nella struttura protetta.

«Per questi giudici una sola parola: VERGOGNA. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l'amore di mamma e papà!», è il commento del segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

