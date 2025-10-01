Dopo l'abbordaggio alla Global Sumid Flotilla da parte delle forze armate israeliane, a Livorno l'Usb, attraverso Facebook, ha convocato un raduno alla stazione marittima, in porto.

Centinaia di attivisti si sono ritrovati in banchina e i manifestanti hanno poi bloccato una nave diretta a Olbia, che sarebbe dovuta partire alle 22.

La partenza della nave per la Sardegna è stata riprogrammata ed è slittata di oltre un’ora: i manifestanti in corteo, circa un migliaio di persone, dalla stazione marittima si sono diretti verso la prefettura dove sotto il palazzo del governo hanno proseguito la manifestazione.

Quella di Livorno è una delle manifestazioni convocate in numerose piazze d’Italia, da Milano a Roma, passando per Bologna.

Presidio anche a Cagliari, in piazza Costituzione, sotto il Bastione, dove i manifestanti hanno effettuato un blocco del traffico.

