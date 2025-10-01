Protesta per la Flotilla, a Livorno bloccata la nave per OlbiaManifestazione convocata in banchina dall'Usb, partenza slittata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo l'abbordaggio alla Global Sumid Flotilla da parte delle forze armate israeliane, a Livorno l'Usb, attraverso Facebook, ha convocato un raduno alla stazione marittima, in porto.
Centinaia di attivisti si sono ritrovati in banchina e i manifestanti hanno poi bloccato una nave diretta a Olbia, che sarebbe dovuta partire alle 22.
La partenza della nave per la Sardegna è stata riprogrammata ed è slittata di oltre un’ora: i manifestanti in corteo, circa un migliaio di persone, dalla stazione marittima si sono diretti verso la prefettura dove sotto il palazzo del governo hanno proseguito la manifestazione.
Quella di Livorno è una delle manifestazioni convocate in numerose piazze d’Italia, da Milano a Roma, passando per Bologna.
Presidio anche a Cagliari, in piazza Costituzione, sotto il Bastione, dove i manifestanti hanno effettuato un blocco del traffico.
(Unioneonline/E.Fr.)