Il cadavere di un giovane è stato trovato stamattina in un campo a Mira, nel Veneziano. La vittima avrebbe un’età apparente di 25-30 anni. Sulla tempia una ferita, che sembra compatibile con un colpo di arma da fuoco. A notarlo è stato un passante, che ha avvertito i carabinieri. Il corpo è stato trovato con gli indumenti addosso e riverso su un fianco.

Sul posto è stato chiamato il medico legale, assieme al magistrato di turno, con il comandante del Nucleo investigativo dell'Arma di Venezia, Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio. A notare il corpo, poco prima di mezzogiorno, è stato un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini.

Il corpo - secondo quanto si è appreso - si trovava nei pressi di un fossato per l'irrigazione dei campi. La morte risalirebbe presumibilmente a qualche giorno fa. Nessuna ipotesi sulla causa del decesso viene scartata, anche quella che si sia trattato di un gesto volontario.

(Unioneonline)

