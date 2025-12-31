Tragedia di Capodanno a Ostia, dove un uomo è morto per l’esplosione di un petardo. Il fatto è avvenuto in via Cortemaggiore intorno alle 17.30. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trovato l'uomo – moldavo di 63 anni – a terra con ferite all'addome e al volto. L'uomo, che era solo al momento della deflagrazione, è morto in strada.

Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Ostia. Il petardo, stando alle prime informazioni, sarebbe un ordigno rudimentale acquistato in rivendite clandestine. Il botto sarebbe esploso all'improvviso investendo l'uomo al petto e alle mani, provocando un'emorragia.

