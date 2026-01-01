Capodanno, decine di feriti per i botti. In Campania bimbo colpito da un proiettile vaganteQuasi 800 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia nel corso della notte di San Silvestro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Superlavoro per vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine nella notte di Capodanno.
In tutta Italia sono stati 770 nel corso della notte gli interventi del 115 per incendi durante i festeggiamenti, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882.
Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 114.
Decine anche i feriti per l’esplosione di botti e petardi, di cui solo 57 tra Napoli e provincia.
Ad Aversa (Caserta) un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante.
(Unioneonline)