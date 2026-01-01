Superlavoro per vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine nella notte di Capodanno.

In tutta Italia sono stati 770 nel corso della notte gli interventi del 115 per incendi durante i festeggiamenti, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882.

Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 114. 

Decine anche i feriti per l’esplosione di botti e petardi, di cui solo 57 tra Napoli e provincia.

Ad Aversa (Caserta) un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante.

