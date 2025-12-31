Uomo aggredito dal suo pitbull: la moglie lo salva uccidendo il cane con un coltelloPaura nella notte vicino a Roma. Il padrone dell’animale è grave ma non rischia la vita
Un uomo è stato trasportato nella notte in ospedale a Roma, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, per un'aggressione subita dal suo cane pitbull.
Da una prima ricostruzione, mentre si trovava in casa è stato aggredito dal suo cane e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che armata di un coltello da cucina avrebbe colpito l'animale, uccidendolo.
Sul posto i Carabinieri della stazione di Capena, intervenuti nell'abitazione della coppia in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.
Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell'animale è stata affidata al personale dell'Asl Roma 4.
(Unioneonline)