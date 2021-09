Per il secondo giorno consecutivo si è presentato a scuola senza Green pass, e proprio non voleva uscire.

Così questo pomeriggio sono intervenuti i carabinieri per costringere Giuseppe Pantaleo, professore di francese dell’Istituto Curie-Levi di Torino, a lasciare la scuola.

"Il preside - spiega Pantaleo - mi ha invitato a uscire perché sprovvisto del Green pass, gli ho risposto che di mia spontanea volontà non sarei uscito, così ha chiamato i carabinieri. Dev'essere chiaro che non sono io che esco, ma mi portano fuori i carabinieri".

Il prof, insieme a un'altra collega, ieri mattina aveva provato a partecipare al collegio docenti, presentando al posto del Green pass un certificato di esenzione al vaccino. Ma il preside non aveva accettato il documento in quanto firmato da un medico di medicina generale e non dal medico curante.

I due hanno dunque denunciato il dirigente scolastico per abuso d’ufficio. E non solo, Pantaleo ha fatto inviare dal suo avvocato una diffida affinché il preside lo lasciasse entrare alla riunione didattica di oggi pomeriggio.

Alla soluzione tampone il prof ribelle neanche ci pensa: "Sarei disposto a farlo solo se lo faranno tutti, anche i vaccinati".

