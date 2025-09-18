Processo Grillo, il Csm conferma il collegio dei giudiciAlessandro Cossu, trasferito ad Asti, “applicato” fino a sentenza al tribunale sardo, mentre Marco Contu, colpito da un grave lutto, è tornato al lavoro
Il collegio del Tribunale di Tempio chiamato a decidere sul caso Grillo sarà regolarmente composto dai tre magistrati che, sino ad oggi, hanno condotto il processo.
La decisione è del Consiglio superiore della Magistratura, su richiesta del Tribunale di Tempio.
Il Csm ha infatti disposto l’applicazione del giudice Alessandro Cossu nel tribunale sardo (il magistrato ha preso servizio ad Asti agli inizi del mese) per tutte le udienze necessarie sino alla sentenza del processo Grillo.
ll presidente del collegio, Marco Contu, colpito da un gravissimo lutto prima dell’udienza del 1 settembre, ha ripreso a lavorare.
Il 22 settembre, quindi, l’udienza del processo sulla presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa milanese si terrà con il collegio al completo.