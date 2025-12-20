Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durante il corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato e bastonate da parte dei manifestanti.

Al corteo, partito da Palazzo Nuovo, oltre duemila persone. Presenti molti giovani e famiglie, residenti nel quartiere Vanchiglia, e anche bambini con uno striscione con le impronte delle loro mani. Delegazioni sono arrivate da altre città, come Milano, Genova e dal Nord Est.

“Askatasuna vuol dire libertà, nessuno ci fermerà" e “Guai a chi ci tocca”, alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata