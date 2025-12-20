Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga. L'operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti a volte attraverso i cannabis shop, è stata eseguita con l'impegno delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Indentificate oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi, uno di eroina, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Individuati diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali per l'eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie per l'oscuramento.

Svolti mirati controlli anche sulla vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop. Ne sono stati controllati oltre 300 e sequestrati 5, in 3 diverse città.

Tre gli arrestati e 141 denunciati, tra titolari o gestori.

Sequestrati quasi 300 chili di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.

