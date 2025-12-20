Parte l'esodo natalizio con oltre 3,5 milioni di automobili in viaggio fino a lunedì 22 dicembre. È la stima dell'Anas, secondo cui è prevista una crescita su tutto il territorio nazionale, rispetto al traffico delle ultime settimane, di circa il +11% nella giornata di oggi, del +5% domenica 21 dicembre e del +6% lunedì 22 dicembre.

Si stima di registrare oltre 10,5 milioni di transiti nella giornata di venerdì 19, circa 8,5 milioni sabato 20 dicembre, circa 8 milioni domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre.

I maggiori incrementi sono attesi proprio su Sardegna e Sicilia,con il traffico che andrà a toccare il +13%.

Come sempre riduzione del traffico veicolare è attesa invece tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all'Epifania (-30%).

Per quanto riguarda il controesodo i rientri saranno distribuiti su più giorni, con maggiore concentrazione nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno. Domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre sospensione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22.

