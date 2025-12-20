Un ragazzino di 10 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco in Val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato intorno alle 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giornali Alto Adige e Dolomiten.

Il bambino era in compagnia di un amico. Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, i due hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco. Durante l'arrampicata uno dei due è scivolato ed è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo. L'amico è stato recuperato dai soccorritori praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la guardia di finanza.

L'altro ragazzino è stato trasportato in elicottero in ospedale per degli accertamenti.

La notizia del tragico incidente si è diffusa ieri sera in valle. I vigili del fuoco volontari di Laudes, intervenuti sul posto per recuperare il bambino morto, hanno annullato una festa di Natale, in programma questo pomeriggio nella loro caserma.

Si tratta del secondo lutto per la val Venosta nel giro di poche settimane. Ad ottobre un 19enne era morto a Glorenza, colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava salendo. La disgrazia si era consumata verso le tre di notte. Il ragazzo, Leon Moser, 19enne di Tubre, era in compagnia di alcuni amici, quando a un certo punto si è arrampicato sulla fontana di piazza Municipio.

