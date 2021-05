Non è ancora una costante, ma per la terza volta in una settimana l'Italia ha superato le 500mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate in 24 ore. Tra scorte massicce nei frigoriferi, il nodo non sciolto di AstraZeneca e notevoli divari tra i territori la campagna procede a buon ritmo e si inizia a pensare all'estate.

Il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga preannuncia "un confronto con il Commissario Figliuolo" per verificare se a chi ha avuto la prima dose possa essere fatto il richiamo in vacanza. Insomma, lì dove si troverà in villeggiatura e non nel luogo di residenza.

Fedriga non nasconde le notevoli difficoltà logistiche dell'operazione. Secondo una stima di Sky Tg24 su dati del ministero della Salute la seconda dose - necessaria per 3 vaccini su 4 disponibili - potrebbe riguardare a luglio-agosto 15 milioni di persone. Con scadenze temporali molto spesso diverse all'interno della stessa famiglia.

I DATI – Intanto il report settimanale del Commissario all'emergenza, diffuso in serata, dice che è salita all'87% la quota degli over 80 (in tutto sono 4.532.890 persone) vaccinati con la prima dose, mentre ha completato il ciclo il 72%.

Nella fascia d'età compresa tra 70 e 79 anni (6.032.659 persone) la prima iniezione è stata fatta dal 69%, la seconda dal 14%. In testa tra le regioni che hanno somministrato la prima dose agli anziani ci sono la Provincia di Trento e il Veneto; in coda Calabria e Sicilia.

Quasi completata, inoltre, la prima somministrazione ai 374.908 ospiti delle Rsa (97%), mentre l'81% è immunizzato. Il personale sanitario è al 96% per la prima dose e all'81% per la seconda. Il 76% del personale scolastico (1.491.493 persone) ha ricevuto la prima puntura; il 5% anche la seconda.

E le forniture di vaccini hanno raggiunto quota 26.916.650, con un aumento di 4.501.990 rispetto alla settimana precedente. Quelli somministrati sono saliti a 22.807.444, 3.200.944 in più della precedente settimana. La media giornaliera nell'ultima settimana si è dunque attestata sulle 457.278 somministrazioni.

Lunedì saranno aperte in tutta Italia le prenotazioni agli over 50, ma le differenze di sistema tra le Regioni rischiano di creare difficoltà.

Inoltre la Lombardia, che sta compiendo una rimonta notevole dopo l'inizio stentato, chiede con la vicepresidente Letizia Moratti che le dosi non utilizzate dalle altre Regioni le siano assegnate. Per il momento l'ipotesi non è contemplata, assicurano fonti del Commissariato all'emergenza.

Il problema principale resta sempre AstraZeneca e la diffidenza che ispira soprattutto in certe aree del Paese. Sono rimasti una cinquantina di giorni per usare almeno una parte dei richiami del prodotto anglo-svedese, prima che le fiale diventino inutilizzabili.

