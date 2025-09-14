Un incubo insensato e sconvolgente la festa per l'ottavo compleanno di un bambino, in un parco alla periferia di Roma, finito al Policlinico Umberto I dopo essere stato prima insultato poi colpito al volto con un bastone da tre aggressori che hanno più o meno la sua età.

L'episodio venerdì pomeriggio nel parco delle Magnolie nel quartiere Fidene, alla periferia di Roma. All'arrivo della polizia il bambino aveva una profonda ferita al labbro, è stato trasportato in codice giallo in ospedale e sottoposto a un intervento maxillo-facciale. Secondo quanto si apprende, non è grave.

Pare che il bimbo sia stato aggredito mentre giocava a pallone con gli amichetti; i tre ragazzini si sarebbero avvicinati e li avrebbero iniziati a provocare. Poi sarebbe scattata l'assurda violenza. I tre - che vivrebbero nella zona - sono già stati identificati. Ma sono anche da accertare eventuali colpe da parte dei genitori, che non è chiaro se fossero anch'essi presenti nel parco.

Essendo tutti gli aggressori minori di 14 anni, non sono imputabili ma è quasi certo che verrà inviata una informata alla Procura dei minorenni di Roma.

(Unioneonline)

