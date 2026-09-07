Emma Bonino ricoverata in ospedale: «È in condizioni gravi»La storica esponente radicale portata d’urgenza al Santo Spirito, pochi mesi fa un altro malore. Nel 2015 l’annuncio del tumore al polmone
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Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma.
La leader di +Europa, 78 anni, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio romano. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera, le sue condizioni sono critiche.
Si tratta dello stesso ospedale nel quale Bonino era stata ricoverata alla fine del 2025 dopo un malore e con un passaggio in terapia intensiva.
La storica esponente radicale, da decenni protagonista della politica e delle battaglie per i diritti civili, nel 2015 aveva annunciato di essere stata colpita da un tumore al polmone e aveva affrontato un lungo percorso di cure.
(Unioneonline)
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