il femminicidio
07 settembre 2026 alle 19:56
Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex l'ha gettata dal viadotto: il verdetto dell’autopsiaI primi riscontri dall'esame in corso all'Istituto di Medicina legale di Firenze
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Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'A1 dall'ex fidanzato Federico Vella.
È quanto emergerebbe dall'esame esterno e dalla Tac sulla salma della donna, di cui è stata disposta l'autopsia.
La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice Defraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze, Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni.
(Unioneonline)
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