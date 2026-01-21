Grave incidente in un’azienda nella zona industriale di Frosinone dove, intorno alle 15 di ieri, un operaio 48enne è morto a causa delle ferite riportate dopo la caduta dal tetto di un capannone.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, l’uomo era impegnato in una serie di lavori di manutenzione e sarebbe caduto da un lucernario che ha ceduto all’improvviso.

Indagini in corso.

(Unioneonline/ n.s.)

