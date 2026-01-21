Frosinone
21 gennaio 2026 alle 10:12
Precipita dal tetto di un capannone: morto un operaioIl 48enne era impiegato in una serie di lavori di manutenzione nell’area industriale
Grave incidente in un’azienda nella zona industriale di Frosinone dove, intorno alle 15 di ieri, un operaio 48enne è morto a causa delle ferite riportate dopo la caduta dal tetto di un capannone.
Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, l’uomo era impegnato in una serie di lavori di manutenzione e sarebbe caduto da un lucernario che ha ceduto all’improvviso.
Indagini in corso.
