Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a far ricorso alle cure dei medici i due bagnanti morsi in acqua nell'arco di tre giorni in due distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento, tra Pioppi e Palinuro. L'ultimo caso si è verificato a Palinuro, nella zona delle Saline, dove un uomo di 76 anni ha riportato una ferita al polpaccio. Pochi giorni prima, a Pioppi, un turista svizzero di 55 anni era stato soccorso per una lesione analoga.

A Palinuro il bagnante è riuscito a raggiungere la riva ed è stato assistito dai bagnini presenti sulla spiaggia, che hanno prestato le prime cure in attesa dell'arrivo dei medici. L'uomo è stato poi affidato al presidio di emergenza territoriale per le medicazioni del caso.

A Pioppi, caso analogo per un turista svizzero che ha riportato una profonda ferita - anche lui al polpaccio - riportando una significativa perdita di sangue. L'uomo, che segue una terapia anticoagulante, è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie.

Non è stata ancora accertata la specie responsabile dei due episodi. Tra le ipotesi in campo c'è quella che richiama alcune specie tropicali oramai sempre più presenti anche nel Mediterraneo come il pesce balestra e il barracuda, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico.

Ulteriori accertamenti sono in programma per chiarire l’accaduto.

(Unioneonline/v.l.)

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