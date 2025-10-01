Al culmine di una lite per futili motivi, aggredisce la madre verbalmente e fisicamente, poi le getta addosso del liquido infiammabile e appicca il fuoco.

A evitare il peggio, la presenza in casa di una terza persona, che ha cercato di spegnere le fiamme. La donna è comunque ricoverata in ospedale in gravi condizioni. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, l’uomo, 49 anni, con problemi psichici, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio pluriaggravato. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla donna per poi trasportarla in ospedale, e gli agenti della squadra Volante della questura.

La donna, una settantenne, è ricoverata in ospedale in prognosi riservata e dovrebbe essere a breve trasferita in un centro grandi ustionati. Anche il 49enne è in ospedale, sorvegliato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata