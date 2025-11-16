Un carico di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali, per oltre 255 chilogrammi di esplosivo e un valore di mercato stimato in oltre 25mila euro, spedito a Catania tramite un ignaro corriere, è stato sequestrato dalla polizia.

A fare scattare l'allarme è stato un dipendente dell'azienda di spedizione che in alcune scatole in cartone danneggiate ha visto che il materiale all'interno aveva scritte riferibili a fuochi d'artificio.

Sul posto sono intervenuti poliziotti del nucleo Artificieri dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura che hanno messo in sicurezza l'area per poi avviare i rilievi, aprendo gli scatoloni e trovando al loro interno centinaia di ordigni rudimentali, alcuni di grandi dimensioni. Dai primi accertamenti è emersa la pericolosità del materiale composto da 1.042 'bombe carta' e da 522 'palloni di Maradona'. La Procura di Catania ne ha disposto l'immediata distruzione.

La bonifica successiva alla distruzione delle bombe carte, avvenuta in una cava autorizzata, ha permesso di accertare che l'esplosione ha generato un cratere di 5 metri di diametro.

Non era ancora accaduto, si sottolinea dalla Questura di Catania, che venisse rinvenuta una quantità così consistente di esplosivo inviata illegalmente utilizzando un corriere.

(Unioneonline/v.l.)

