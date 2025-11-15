Varese, accoltella la moglie in casa: fermato un 80enneLa vittima aveva 81 anni. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno visto l’anziano urlare davanti all’abitazione
Colpita con diversi fendenti da arma da taglio: una donna di 81 anni è stata trovata senza vita questo pomeriggio nella sua abitazione di via Pezza, a Mesenzana, nel Varesotto. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, per l’anziana non c’era ormai più nulla da fare. Ad aggredirla sarebbe stato il marito 80enne.
A dare l'allarme sarebbero stati i vicini che hanno visto l’anziano, poi fermato dai carabinieri, gridare davanti all'abitazione. L'uomo è stato accompagnato in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.
L'area è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. Nella stessa via Andrea Rossin, nel marzo 2023, aveva ucciso a coltellate i due figli Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita.
(Unioneonline)