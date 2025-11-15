Esercitava attività ambulatoriale di medicina estetica invasiva e chirurgia maxillo facciale all'interno di uno studio abusivo ricavato nella propria abitazione, a Pisa, privo dei necessari requisiti autorizzativi, organizzativi e strutturali.

Per questo un medico chirurgo di 57 anni, in servizio nell'Azienda ospedaliero universitaria Pisana in regime di libera professione intramoenia, è stato denunciato dai carabinieri del Nas di Livorno.

Al medico è stata contestata una sanzione amministrativa di 3.100 euro. Inoltre, è stata avviata l'istruttoria per l'immediata chiusura dello studio abusivo. 

