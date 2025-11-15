Napoli, raggiunto da colpi d'arma da fuoco: morto un 26enneIl giovane si trovava per strada quando è stato avvicinato da alcuni sconosciuti. Dinamica e movente da ricostruire
Un giovane di 26 anni, del quale al momento non sono state ancora fornite le generalità, è stato ucciso a Napoli con diversi colpi d'arma da fuoco.
Secondo una prima ricostruzione, il 26enne era in via Suor Maria della Passione Beata, a Barra, quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. La dinamica e il movente dell'omicidio sono però ancora da ricostruire.
L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare dove però è deceduto. Indagano gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile.
(Unioneonline)