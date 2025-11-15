Il bilancio dell’incidente sul raccordo autostradale Ascoli Mare (statale 4 Salaria), al chilometro 176 vicino all'uscita per Rosara, che ha coinvolto un camion cisterna, un fuoristrada e un'altra auto, è di un morto e un ferito grave.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.30 e hanno estratto le persone che si trovavano nel fuoristrada. Un uomo è morto, un altro è stato trasportato con l’elisoccorso all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, mentre una terza persona è stata trasportata all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Nell'altra auto c'erano due persone, tra cui un minore, ferite lievemente. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni. Gravi disagi alla circolazione con file di auto anche in prossimità del centro di Ascoli Piceno. Sul luogo è intervenuta anche la polizia stradale.

