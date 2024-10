L’avvocato Alessandro Vaccaro, legale nel processo Grillo (difende Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati) ed ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova, ha patteggiato un anno e 4 mesi di reclusione per il reato di peculato.

Secondo la Procura genovese, il penalista nel 2018 avrebbe spostato sul suo conto personale quasi 215mila euro dalla cassa dell’Ocf (Organismo congressuale forense).

Vaccaro era il cassiere dell’organismo di rappresentanza dell’avvocatura italiana. Tra i promotori dell’azione contro il penalista all’interno dell’Ocf, due avvocate sarde (anche loro nell’Organismo congressuale forense) che furono anche sentite dalla Guardia di Finanza sulla vicenda, a Olbia e Sassari.

Le due professioniste furono convocate come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta penale. Vaccaro ha restituito per intero il denaro tra il 2019 e il 2022. Il penalista ha dichiarato che non vi è stato alcun ammanco ai danni dell’Ocf e che tutti i movimenti di risorse finanziarie erano regolarmente evidenziati nei bilanci, controllati e approvati.

