Palio di Siena nel segno di Tittia: dodicesima vittoria in piazza del CampoL'Aquila interrompe un digiuno che durava dal 3 luglio 1992. A Nurri esplode la festa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È il palio dell’Aquila, di Tittia. Giovanni Atzeni dopo 34 anni riporta alla vittoria la contrada dell’Aquila, fino a ieri la “nonna” del palio perché non vinceva una carriera esattamente dal 3 luglio 1992.
Allora a far esplodere il giubilo dei contradaioli fu Andrea Degortes detto “Aceto”. Questa volta è stato il fantino sardo-tedesco che ora con 12 pali vinti insegue il primato di piazza del Campo.
Tittia montava il cavallo Diodoro con cui aveva vinto anche a luglio 2025. Nel suo paese d’origine, Nurri, è esplosa la festa.