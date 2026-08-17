Brutta sorpresa per Manuel Bortuzzo nel suo viaggio di ritorno dall'Africa. Una volta arrivato a Roma, il nuotatore ha scoperto che la sua sedia a rotelle, strumento per lui indispensabile per muoversi, era stata gravemente danneggiata durante il trasporto in aereo.

Un episodio che Bortuzzo ha denunciato sui social soprattutto per richiamare l'attenzione su un problema che riguarda molte persone con disabilità: «Le carrozzine sono le nostre gambe, la nostra libertà», ha scritto sottolineando come nel 2026 non sia accettabile che ausili indispensabili vengano trattati con superficialità.

Bortuzzo stava rientrando da un viaggio tra Zanzibar e Tanzania insieme alla fidanzata quando, al momento della riconsegna dei bagagli speciali, ha trovato la propria carrozzina danneggiata tanto da non poter essere utilizzata. Il nuotatore ha documentato tutto con foto e video pubblicati sui social. Dopo le prime Stories, il nuotatore ha deciso di pubblicare anche un post permanente perché, ha spiegato, numerose persone gli avevano raccontato esperienze analoghe.

Bortuzzo ha riconosciuto di essere in una situazione privilegiata, perché può trovare rapidamente una soluzione, invitando però a pensare a chi possiede una sola carrozzina e rischia improvvisamente di non poter svolgere le normali attività quotidiane.

Bortuzzo nel febbraio 2019, allora 19enne e fra le promesse del nuoto italiano, venne colpito alla schiena da un proiettile durante una sparatoria nella zona dell'Axa, a Roma. La lesione midollare lo rese paraplegico, cambiando totalmente la sua vita.

(Unioneonline)

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