Allarme a Livorno per un pacco sospetto.

È stato trovato stamattina al mercato di via Buontalenti. A spaventare passanti e commercianti una scatola da scarpe con una luce che lampeggiava, fili elettrici in bella vista e una bottiglia di vetro contenente un liquido, a ricordare una molotov. Sono stati i commercianti a chiamare i Carabinieri.

I militari, arrivati sul posto, hanno bloccato l'accesso alla zona in attesa dell'intervento degli artificieri che hanno poi appurato che non si trattava di una bomba, ma di «uno scherzo creato ad arte per far credere che fosse un ordigno». In corso gli accertamenti per risalire ai responsabili. Lo stesso banco del mercato però non sarebbe nuovo a situazioni simili: in passato è stato oggetto di scritte antisemite.

(Unioneonline/v.f.)

