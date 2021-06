Sono ancora 2,7 milioni gli italiani con più di 60 anni che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino anti-Covid e risultano dunque totalmente scoperti.

E’ il dato che emerge dall’ultimo report settimanale del governo. Negli ultimi sette giorni solo 140mila persone in questa fascia d’età ha ricevuto la prima dose, e solo una minima percentuale di questi ha ricevuto AstraZeneca o Johnson & Johnson, i due vaccini raccomandati per gli over 60.

Su 140mila prime dosi, solo 8.800 AstraZeneca e circa 13.500 del monodose J&J. Ben 103.522 le prime dosi Pfizer e 14.370 quelle Moderna.

Complessivamente, dei 2.693.791 over 60 che non hanno ricevuto la prima dose, 354.563 hanno più di 80 anni, 813.389 tra i 70 e i 79, 1.525.839 tra i 60 e i 69.

Rispetto al report della settimana precedente, in 7 giorni sono stati raggiunti dalla prima dose 15.088 italiani ultraottantenni, 38.478 tra i 70 e i 79 anni, 86.621 tra i 60 e i 69.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata