la tragedia
03 aprile 2026 alle 15:15aggiornato il 03 aprile 2026 alle 15:23
Ostia, malore dopo una cena con gli amici: muore una quindicenneLa Procura indaga per omicidio colposo, tra le ipotesi quella di un’allergia alimentare
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Una ragazza di 15 anni è morta nella notte all'ospedale Grassi di Ostia dopo una cena fuori con gli amici. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
Tra le ipotesi un'allergia alimentare ma non si esclude neanche un malore legato ad altre cause. Le prime risposte arriveranno dall'autopsia.
Dalle prime informazioni Sofia Di Vico, originaria della provincia di Caserta e giocatrice di basket, si sarebbe sentita male subito dopo aver mangiato.
(Unioneonline)
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